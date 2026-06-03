Morricone Night – Suite Veneziana | il Teatro La Fenice torna in Piazza San Marco
Domenica 5 luglio 2026 alle ore 21, Piazza San Marco a Venezia sarà teatro di “Morricone Night – Suite Veneziana”. Il concerto, organizzato dal Teatro La Fenice, si svolgerà nella suggestiva cornice della piazza principale, con un omaggio al compositore Ennio Morricone. L’evento prevede l’esecuzione di una suite dedicata, con musicisti che si esibiranno davanti a un pubblico all’aperto.
Domenica 5 luglio 2026 alle ore 21 Piazza San Marco a Venezia ospiterà “Morricone Night – Suite Veneziana”, il grande concerto-evento con cui il Teatro La Fenice renderà omaggio a Ennio Morricone nella spettacolare cornice del cuore della città lagunare.Sul podio salirà il direttore americano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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