Empoli celebra il maestro Morricone al teatro il momento il concerto C’era una volta Ennio Morricone

Da firenzetoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Empoli si tiene un concerto dedicato al compositore Ennio Morricone, intitolato “C’era una volta Ennio Morricone” e ospitato al teatro cittadino. L’evento ripercorre le colonne sonore che hanno accompagnato molte pellicole cinematografiche, attraversando decenni e stili diversi. Il concerto richiama l’attenzione sull’eredità musicale lasciata da Morricone e sul suo impatto sulla storia del cinema e della musica.

Colonne sonore che hanno attraversato il cinema e il tempo, conquistando generazioni di ascoltatori in tutto il mondo. Musiche che si riconoscono al primo istante. «L’obiettivo di ogni compositore è mettere al mondo la bellezza», parola di Ennio Morricone. Le sue composizioni appartengono a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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