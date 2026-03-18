Giuseppe Girolamo finalmente la medaglia d’oro | Alberobello venerdì la cerimonia per l’eroe della Concordia Morì nel naufragio sacrificando la sua vita per salvare quella di una bambina

Il 20 marzo, ad Alberobello, si terrà una cerimonia per consegnare la medaglia d’oro a Giuseppe Girolamo, morto nel naufragio della Concordia. Girolamo ha perso la vita tentando di salvare una bambina durante il disastro. La cerimonia si svolgerà venerdì e vedrà la partecipazione delle autorità locali e della comunità. La città ricorderà così il sacrificio dell’eroe della Concordia.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Alberobello: Il 20 marzo la città di Alberobello si stringerà attorno alla famiglia Girolamo in occasione del conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria di Giuseppe, il giovane alberobellese che cedette il proprio posto sulla scialuppa di salvataggio durante il naufragio della nave Costa Concordia. Il Comune di Alberobello renderà omaggio alla memoria del proprio concittadino con una cerimonia istituzionale in programma venerdì 20 marzo 2026 alle ore 11:00, presso il Palazzo Comunale di Alberobello, nella Sala Consiliare “Gianpiero De Santis”, dedicata al conferimento dell’onorificenza assegnata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 12 luglio 2022. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Giuseppe Girolamo, finalmente la medaglia d’oro: Alberobello, venerdì la cerimonia per l’eroe della Concordia Morì nel naufragio sacrificando la sua vita per salvare quella di una bambina Articoli correlati Costa Concordia, 14 anni dopo il gesto eroico di Giuseppe Girolamo: “Morì per salvare me e i miei figli”A quattordici anni dal naufragio della Costa Concordia, che nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 costò la vita a 32 persone, torna alla luce... Morì da eroe tentando di salvare il suo paesano nel GorzoneSi è celebrata oggi, 3 marzo, ad Anguillara Veneta, la commemorazione del vice sovrintendente della Polizia di Stato Domenico Zorzino, Medaglia d’Oro... Tutti gli aggiornamenti su Giuseppe Girolamo Giuseppe Girolamo, il batterista che lasciò il suo posto sulla scialuppa della Concordia e morì: non sapeva nuotareFu tra gli ultimi corpi ritrovati, mesi dopo il naufragio. Per tanto tempo, i suoi familiari avevano sperato di rivederlo vivo e avevano tappezzato tutti i muri dell'Isola del Giglio con le sue foto. corrierefiorentino.corriere.it Lasciò il suo posto sulla scialuppa a una mamma. Giuseppe Girolamo, il batterista eroe della Costa ConcordiaSono trascorsi 12 anni da quando la Costa Concordia naufragò nelle acque davanti all'Isola del Giglio, in Toscana, portando con sé la vita di 32 persone.Tra loro c'era anche Giuseppe Girolamo, giovane ... ilgiornale.it