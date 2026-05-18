Una modella famosa ha condiviso sui social alcuni scatti in occasione della laurea della figlia. La donna, di 57 anni, ha pubblicato immagini in cui appare insieme alla figlia, di 22 anni, evidenziando le somiglianze tra le due. La cerimonia si è svolta recentemente e ha ricevuto molta attenzione sui canali online. La madre ha espresso il suo orgoglio attraverso le foto, che mostrano un legame evidente tra le due.

Christy Turlington mamma orgogliosa: la supermodella, oggi 57 anni, ha celebrato la laurea della figlia Grace Burns, 22 anni, con una serie di foto in cui la somiglianza tra le due è impressionante. Christy Turlington alla laurea della figlia Grace. Grace, nata dall’amore tra Turlington e il regista e attore Edward Burns, ha studiato alla New York University combinando lezioni e carriera da modella. È stata protagonista di servizi fotografici e campagne pubblicitarie, mostrando il talento e il fascino ereditato dalla mamma, iconica top model degli Anni 90. GUARDA LE FOTO I look più iconici di Christy Turlington. Alla laurea della 22enne era presente anche il papà, ma è stata mamma Christy a condividere la gioia su Instagram: « Che settimana incredibile e che traguardo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Christy Turlington, l’orgoglio per la laurea della figlia Grace (la sua mini-me)

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