Montoro auto in fiamme | danneggiata la facciata di un palazzo

Notizia in breve

Nella notte a Montoro, una Smart parcheggiata vicino a un edificio residenziale a Piano è stata avvolta dalle fiamme. Il rogo ha causato danni alla vettura e ha interessato anche la facciata del palazzo vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.