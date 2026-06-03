Montoro auto in fiamme | danneggiata la facciata di un palazzo

Da avellinotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte a Montoro, una Smart parcheggiata vicino a un edificio residenziale a Piano è stata avvolta dalle fiamme. Il rogo ha causato danni alla vettura e ha interessato anche la facciata del palazzo vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Momenti di paura nella notte scorsa a Montoro, dove un incendio ha interessato una Smart parcheggiata nei pressi di un edificio residenziale alla frazione Piano. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, si sono estese rapidamente oltre il veicolo, raggiungendo la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incendio nella notte ad Aprilia, a fuoco un’auto. Danneggiata anche la facciata di un palazzoNella notte ad Aprilia, un’auto ha preso fuoco in via Meucci, causando la distruzione del veicolo.

Incendio nel parcheggio: l’auto di un ristoratore danneggiata dalle fiammeSabato sera a Civitanova Marche, un incendio ha coinvolto un’auto parcheggiata nel centro cittadino, danneggiando il veicolo di un ristoratore.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web