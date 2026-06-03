Montoro auto in fiamme | danneggiata la facciata di un palazzo
Nella notte a Montoro, una Smart parcheggiata vicino a un edificio residenziale a Piano è stata avvolta dalle fiamme. Il rogo ha causato danni alla vettura e ha interessato anche la facciata del palazzo vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.
Momenti di paura nella notte scorsa a Montoro, dove un incendio ha interessato una Smart parcheggiata nei pressi di un edificio residenziale alla frazione Piano. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, si sono estese rapidamente oltre il veicolo, raggiungendo la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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