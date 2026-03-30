Incendio nel parcheggio | l’auto di un ristoratore danneggiata dalle fiamme

Sabato sera a Civitanova Marche, un incendio ha coinvolto un’auto parcheggiata nel centro cittadino, danneggiando il veicolo di un ristoratore. La polizia sta conducendo indagini per identificare gli autori dell’atto, al momento sconosciuti. Nessuno è rimasto ferito nell’incendio, che si è verificato in un’area frequentata di sera.

Civitanova Marche, 30 marzo 2026 – Momenti di paura sabato, in tarda serata, a Civitanova. L’auto di un ristoratore è stata danneggiata dalle fiamme in pieno centro: la polizia indaga sul gesto intimidatorio commesso al momento da sconosciuti. Nel mirino è finita la BMW serie 4 di Mauro Raschia, che gestisce il ristorante Anastasia, un locale sul lungomare sud. L’allarme è scattato intorno alle 21.30 dell’altra sera quando alcuni clienti che erano fuori dal locale si sono accorti che qualcuno aveva cercato di dare alle fiamme la macchina, che si trovava parcheggiata in via Bainsizza, la traversa che collega il lungomare sud a viale Vittorio Veneto, in uno spazio dove si trovavano in sosta anche altre autovetture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio nel parcheggio: l’auto di un ristoratore danneggiata dalle fiamme Articoli correlati Leggi anche: Auto avvolta dalle fiamme nel parcheggio di un condominio Leggi anche: Maxi incendio nella notte ad Alghero: 14 auto in fiamme nel parcheggio vicino all’aeroporto Aggiornamenti e notizie su Incendio nel parcheggio l'auto di un... Temi più discussi: Fiamme nel parcheggio dell’ospedale: distrutta l’auto di un’infermiera a Scorrano; Incendio nel parcheggio dell'ospedale di Scorrano: a fuoco l'auto di un operatore sanitario; Auto di un ristoratore nel mirino: appiccato incendio nel parcheggio. I clienti lanciano l’allarme; Auto di un ristoratore nel mirino: appiccato incendio nel parcheggio. I clienti lanciano l’allarme. Incendio nel parcheggio dell'ospedale di Scorrano: a fuoco l'auto di un operatore sanitarioMomenti di paura nel parcheggio interno dell’ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano (Lecce), dove una Renault Captur è stata avvolta ... msn.com Fiamme nel parcheggio dell’ospedale: distrutta l’auto di un’infermiera a ScorranoL’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce ha evitato che il rogo si propagasse agli altri veicoli in sosta. Sul posto i carabinieri. Rinvenuta una bottiglietta ... lecceprima.it Segnalazione Incendio Boschivo in Località Colombaro (BS)\Monte Alto\ Ore 0:00 del 30 Marzo 2026 - facebook.com facebook Incendio in una discoteca in Germania: tutti salvi x.com