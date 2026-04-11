Servizio Alert System rinnovato fino al 2028 | allerte e comunicazioni per 20mila cittadini

Il Comune di Rimini ha deciso di prolungare fino al 2028 il servizio di allertamento automatico, chiamato Alert System, che invia allerte e comunicazioni a circa 20.000 cittadini. La scelta mira a rafforzare la protezione civile e garantire informazioni tempestive in caso di emergenze. La decisione è stata ufficializzata con un rinnovo che si estende fino alla fine del 2028.

Il Comune di Rimini consolida il proprio sistema di protezione civile e rinnova fino al 31 dicembre 2028 il servizio di allertamento automatico della popolazione denominato Alert System. Una scelta che conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di investire in strumenti tecnologici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Alert System : oltre mille cittadini iscritti al servizio di allerta del Comune di CorianoAlert System permette al Comune di inviare telefonate e notifiche mirate ai cittadini iscritti, garantendo informazioni rapide e dirette Prosegue... Alert System: sabato test del sistema di allerta civileUn nuovo sistema di allerta civile, denominato Alert System, partirà sabato 7 febbraio con un test completo.