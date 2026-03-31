Il partito di governo ha richiesto chiarimenti sulla decisione di attivare un allarme relativo a una persona coinvolta in questioni di sicurezza. La richiesta si concentra su eventuali collegamenti con gruppi estremisti violenti e sulla relazione tra questa persona e il suo assistente, di cui si discute anche la fedina penale. La questione riguarda anche altri aspetti legati alla sua posizione e alle attività svolte.

Non solo la questione della fedina penale del suo assistente, Ivan Bonnin, e del tipo di rapporto che li lega. La vicenda del controllo di polizia su Ilaria Salis, cavalcata in chiavi vittimista dall’eurodeputata Avs, porta con sé anche un altro elemento che richiede chiarezza e che sta a monte di tutto: perché la Germania ha chiesto l’attivazione dei controlli? È quanto chiede di sapere la deputata di FdI, Letizia Giorgianni, che ha presentato una interrogazione su questo punto specifico della vicenda, dopo che il collega Giovanni Donzelli lo ha fatto sul ruolo di Bonnin. Cosa c’è dietro l’alert che ha portato al controllo su Ilaria Salis?.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Perché la Germania ha attivato l’alert su Ilaria Salis?»: FdI chiede chiarezza su «eventuali nessi con l’estremismo violento»

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