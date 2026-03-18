Alessandro Nencini, ex presidente della Corte di Appello di Firenze e attuale coordinatore del comitato “Giusto Dire NO” per la Toscana, afferma che la riforma proposta non favorisce i cittadini. La sua esperienza in magistratura, che si estende per molti anni, si traduce in un'opposizione chiara alla modifica costituzionale, sostenendo che il voto sarà un modo per difendere la Costituzione.

Alessandro Nencini ha passato gran parte della sua vita in magistratura. Negli ultimi anni della sua carriera ha ricoperto il ruolo di presidente della Corte di Appello di Firenze, oggi è coordinatore del comitato “Giusto Dire NO” per la Toscana. Nencini, ci spieghi le sue ragioni, che cos’ha visto nei suoi anni in magistratura che l’ha convinta a impegnarsi direttamente nella campagna referendaria? "Sono entrato in magistratura nel novembre del 1981 e sono andato in pensione nell’agosto 2025. Nel mio percorso professionale ho svolto funzioni requirenti per 16 anni e funzioni giudicanti per 28 anni, sia civili che penali, ed ho maturato la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La riforma non serve ai cittadini. Voto no per salvare la Costituzione"

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