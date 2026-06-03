Montemurlo donna aggredita e rapinata | fermato 15enne maghrebino

A Montemurlo, una donna è stata aggredita e rapinata da alcuni giovani. Secondo quanto riferito, i ragazzi l’hanno gettata a terra per rubarle la borsa e una collana d’oro. La polizia ha fermato un 15enne di origini magrebine in relazione all’incidente. La vittima non ha riportato ferite gravi. Le autorità stanno proseguendo le indagini per identificare eventuali complici.

A Montemurlo (Prato), una donna sarebbe stata aggredita da alcuni giovanissimi, i quali l’avrebbero gettata a terra per rubarle la borsa e le avrebbero rubato una collana d’oro. L’episodio in questione si sarebbe verificato lo scorso 1° giugno, in via Barzano, mentre la vittima stava aspettando il bus alla fermata. Il gruppo si sarebbe poi dileguato, ma i carabinieri sono riusciti a fermare uno dei presunti rapinatori: il sospettato è un giovanissimo di 15 anni di origini magrebine. Proseguono le ricerche volte ad individuare i complici. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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