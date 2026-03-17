Lo scorso 12 marzo, i Carabinieri di Ariccia hanno arrestato un uomo di 58 anni di Marino, già conosciuto alle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato in una abitazione di Ariccia, dove una donna di 56 anni è stata aggredita e rapinata dall’ex marito. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione delle autorità.

Nel primo pomeriggio, una donna ha richiesto l’intervento dei Carabinieri dopo essere stata vittima di un’aggressione con conseguente rapina presso la propria abitazione. La chiamata al NUE 112 ha attivato il tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Velletri congiuntamente al personale sanitario del 118. Quest’ultimo, si sarebbe introdotto nell’abitazione dopo aver infranto il vetro di una finestra e l’avrebbe aggredita con calci e pugni, minacciandola di morte e sottraendole il portafogli. Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, i militari sono riusciti in breve tempo a individuare e arrestare l’uomo, ex... 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Ariccia. Donna 56enne aggredita e rapinata in casa dall’ex marito. 58enne di Marino arrestato dai Carabinieri

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