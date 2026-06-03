Montefredane presentato il Bollettino Voci dal Magliano

Si è svolta con una significativa partecipazione di cittadini, studiosi e appassionati di storia locale la presentazione del Bollettino "Voci dal Magliano", curato dal Prof. Antonio Polidoro. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto culturale e di valorizzazione della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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