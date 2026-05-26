Caldo anticipato Messina nel bollettino del Ministero | arriva il primo bollino giallo dal 27 maggio
Dal 27 maggio, la città si trova sotto il primo bollino giallo del nuovo bollettino del Ministero della Salute, segnando l’arrivo anticipato del caldo estivo. Le temperature sono in aumento e si registrano valori superiori alla media stagionale su molte zone del Paese. L’anticiclone che interessa l’Europa sta contribuendo a questa ondata di calore, con condizioni che si protrarranno nei prossimi giorni.
L’estate arriva in anticipo e il calendario del caldo si accorcia già a fine maggio. Il sistema di monitoraggio del Ministero della Salute segnala un incremento significativo delle temperature su gran parte del Paese, con l’anticiclone che sta interessando l’Europa e spinge i valori ben oltre la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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