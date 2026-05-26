Caldo anticipato Messina nel bollettino del Ministero | arriva il primo bollino giallo dal 27 maggio

Notizia in breve

Dal 27 maggio, la città si trova sotto il primo bollino giallo del nuovo bollettino del Ministero della Salute, segnando l’arrivo anticipato del caldo estivo. Le temperature sono in aumento e si registrano valori superiori alla media stagionale su molte zone del Paese. L’anticiclone che interessa l’Europa sta contribuendo a questa ondata di calore, con condizioni che si protrarranno nei prossimi giorni.