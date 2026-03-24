Bollettino settimanale INGV dal 16 al 22 marzo

Nella settimana dal 16 al 22 marzo sono stati registrati 18 eventi sismici, con una magnitudo massima di circa 1,4. Rispetto alle settimane precedenti, si è verificato un aumento della sismicità, con tre sequenze distinte. Una si è sviluppata nella zona di Lucrino, un’altra nel Golfo e la terza presso la Solfatara. Nessun evento ha superato la soglia di magnitudo 2.

La settimana è stata caratterizzata da 18 eventi sismici con Mdmax=1.4± 0.3, maggiore sismicità rispetto alle settimane precedenti con 3 piccole sequenze sismiche, una nella zona di Lucrino, una nella zona del Golfo e un’altra alla Solfatara. Per la deformazione del suolo e c’è un dato positivo. La deformazione è ulteriormente diminuita nelle ultime 4 settimane validate. Tra la settimana 2-8 febbraio e la settimana 2-8 marzo, quindi un mese, il sollevamento perfezionato è di circa 6±3mm, ulteriormente calato rispetto alle 4 settimane precedenti che mostravano una deformazione di circa 10±3mm, valore questo che può essere considerato quello complessivo del mese di febbraio. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Articoli correlati Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 16 al 22 Marzo 2026Transiti della settimana dal 16 al 22 Marzo La settimana dal 16 al 22 marzo 2026 si apre con un cielo in rapida evoluzione. Oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segniOroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Tutti gli aggiornamenti su Bollettino settimanale Temi più discussi: Campi Flegrei, sismicità in calo: 13 scosse di terremoto e bradisismo a 10 mm/mese, il bollettino dell’INGV; Campi Flegrei, meno terremoti e rallenta il sollevamento del suolo: i dati del bollettino settimanale; Terremoto Campi Flegrei | Il bollettimo settimanale record: solo 13 scosse registrare in 7 giorni; Terremoto Campi Flegrei | Il bollettino: 47 scosse in settimana, scende la magnitudo massima. Campi Flegrei, meno terremoti e rallenta il sollevamento del suolo: i dati del bollettino settimanaleNel bollettino settimanale 13 terremoti registrati e ulteriore rallentamento del sollevamento del suolo, confermato il trend geochimico in aumento ... fanpage.it Terremoto Campi Flegrei | Il bollettimo settimanale record: solo 13 scosse registrare in 7 giorniTerremoto Campi Flegrei, il nuovo bollettino settimana mostra un dato senza dubbio positivo: solo 13 scosse localizzate negli ultimi 7 giorni ... ilsussidiario.net Bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei del 24/03/2026 (relativo alla settimana dal 16 al 22 marzo 2026), pubblicato dall'Osservatorio Vesuviano. Alla luce dei dati di monitoraggio si evidenzia: SCENARI ATTESI: Sulla base dell’attuale qua - facebook.com facebook