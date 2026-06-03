Monte San Giovanni Campano La Regola di San Benedetto tra storia diritto e attualità

Notizia in breve

Il convegno si terrà il 6 giugno 2026 alle 17 e sarà dedicato a San Benedetto da Norcia, con un focus sulla sua eredità spirituale, culturale e giuridica. L’evento si svolgerà a Monte San Giovanni Campano e analizzerà il ruolo della Regola di San Benedetto nel passato e nel presente. Verranno trattati aspetti storici, giuridici e attuali legati alla figura e alle norme scritte dal monaco.