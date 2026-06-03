Monte San Giovanni Campano La Regola di San Benedetto tra storia diritto e attualità
Il convegno si terrà il 6 giugno 2026 alle 17 e sarà dedicato a San Benedetto da Norcia, con un focus sulla sua eredità spirituale, culturale e giuridica. L’evento si svolgerà a Monte San Giovanni Campano e analizzerà il ruolo della Regola di San Benedetto nel passato e nel presente. Verranno trattati aspetti storici, giuridici e attuali legati alla figura e alle norme scritte dal monaco.
Sarà dedicato alla figura e all’eredità spirituale, culturale e giuridica di San Benedetto da Norcia il convegno scientifico in programma sabato 6 giugno 2026, alle ore 17.30, presso la Sala del Consiglio Comunale di Monte San Giovanni Campano, in Piazza Marconi.L'iniziativa, promossa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO: Anbi e confini storici del 30-12-2025
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