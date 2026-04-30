Monte San Giovanni Campano | scatta il sigillo antimafia per un distributore di carburanti

Un distributore di carburanti nel territorio di Monte San Giovanni Campano ha ricevuto il sigillo antimafia, che ha comportato l’immediato stop alle sue attività. La misura è stata adottata dalle autorità competenti, che hanno deciso di intervenire in seguito a verifiche e accertamenti ufficiali. La decisione ha effetto immediato, impedendo temporaneamente l’accesso e l’operatività dell’impianto.

Stop immediato alle attività per un impianto di distribuzione carburanti nel territorio di Monte San Giovanni Campano (Frosinone). Il Comune ha dato esecuzione a un provvedimento di chiusura drastico, nato su impulso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che ha recepito un decreto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate L’ufficio postale di Monte San Giovanni Campano riapre al pubblicoin versione "Polis"L’ufficio postale di Monte San Giovanni Campano ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Monte San Giovanni Campano, esplosione in un’abitazione: 52enne grave, sequestrato materiale pirotecnico artigianaleIntervento dei Carabinieri della Compagnia di Sora in località Chiaiamari: uomo elitrasportato al Gemelli, immobile sotto sequestro e artificieri... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente in strada, paura per un 15enne in scooter; Monte San Giovanni Campano - Scontro tra un'auto e uno scooter, quindicenne trasportato in eliambulanza - Foto 1 di 1; Poste porta i servizi della PA a San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone; Risultati Promozione Girone D - Lazio. Scontro tra un'auto e uno scooter, quindicenne trasportato in eliambulanzaL'incidente è avvenuto intorno alle 8 vicino a Fontana Canale. Il giovane è stato trasferito al policlinico Gemelli ... ciociariaoggi.it Incidente tra tre veicoli: i conducenti in ospedaleIncidente nella tarda serata di ieri a Monte San Giovanni Campano, tre i veicoli coinvolti. È successo intorno alle 23.30 in via Terrazze. Lo scontro la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri è avve ... ciociariaoggi.it Monte San Giovanni Campano: trasferimento d'urgenza del ragazzo al Policlinico Gemelli di Roma - facebook.com facebook