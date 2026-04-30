Monte San Giovanni Campano | scatta il sigillo antimafia per un distributore di carburanti

Da frosinonetoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un distributore di carburanti nel territorio di Monte San Giovanni Campano ha ricevuto il sigillo antimafia, che ha comportato l’immediato stop alle sue attività. La misura è stata adottata dalle autorità competenti, che hanno deciso di intervenire in seguito a verifiche e accertamenti ufficiali. La decisione ha effetto immediato, impedendo temporaneamente l’accesso e l’operatività dell’impianto.

Stop immediato alle attività per un impianto di distribuzione carburanti nel territorio di Monte San Giovanni Campano (Frosinone). Il Comune ha dato esecuzione a un provvedimento di chiusura drastico, nato su impulso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che ha recepito un decreto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Notizie correlate

L’ufficio postale di Monte San Giovanni Campano riapre al pubblicoin versione "Polis"L’ufficio postale di Monte San Giovanni Campano ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.

Monte San Giovanni Campano, esplosione in un’abitazione: 52enne grave, sequestrato materiale pirotecnico artigianaleIntervento dei Carabinieri della Compagnia di Sora in località Chiaiamari: uomo elitrasportato al Gemelli, immobile sotto sequestro e artificieri...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Incidente in strada, paura per un 15enne in scooter; Monte San Giovanni Campano - Scontro tra un'auto e uno scooter, quindicenne trasportato in eliambulanza - Foto 1 di 1; Poste porta i servizi della PA a San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone; Risultati Promozione Girone D - Lazio.

Scontro tra un'auto e uno scooter, quindicenne trasportato in eliambulanzaL'incidente è avvenuto intorno alle 8 vicino a Fontana Canale. Il giovane è stato trasferito al policlinico Gemelli ... ciociariaoggi.it

monte san giovanni monte san giovanni campanoIncidente tra tre veicoli: i conducenti in ospedaleIncidente nella tarda serata di ieri a Monte San Giovanni Campano, tre i veicoli coinvolti. È successo intorno alle 23.30 in via Terrazze. Lo scontro la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri è avve ... ciociariaoggi.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.