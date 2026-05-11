Monte San Giovanni Campano | stop all’acqua martedì per lavori urgenti

Martedì, a Monte San Giovanni Campano, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua in alcune strade della città a causa di lavori urgenti. La sospensione interesserà le strade principali e alcune vie secondarie, anche se i dettagli precisi non sono stati ancora comunicati. Questa interruzione potrebbe causare disagi alle attività commerciali e ai residenti presenti nelle zone coinvolte, che dovranno organizzarsi di conseguenza.

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? Domande chiave Quali strade specifiche subiranno il blocco totale dell'erogazione?. Come influiranno i lavori sulla gestione delle attività commerciali locali?. Chi potrà contattare direttamente per ricevere aggiornamenti in tempo reale?. Perché Acea Ato 5 ha dovuto programmare un intervento così urgente?.? In Breve Interruzione dalle 08:00 alle 15:30 per manutenzione straordinaria Acea Ato 5.. Zone colpite includono Via Boccafolle, Via Campangoni, Via Carpinello e altre vie.. Ripristino previsto entro martedì pomeriggio salvo imprevisti tecnici durante i lavori.. Assistenza clienti disponibile tramite numero verde gratuito 800 191 332.. Martedì 12 maggio i residenti di alcune zone di Monte San Giovanni Campano dovranno affrontare un’interruzione del servizio idrico tra le ore 08:00 e le ore 15:30 a causa di interventi programmati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte San Giovanni Campano: stop all’acqua martedì per lavori urgenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Interruzione idrica a Monte San Giovanni Campano: martedì 12 maggio rubinetti a secco per lavori sulla reteDisagi temporanei in vista per una parte dei residenti del Comune di Monte San Giovanni Campano a causa di necessari interventi sulle infrastrutture... Gallura, stop all’acqua martedì: lavori alla diga di Monte Lerno? Domande chiave Quali comuni subiranno i disagi più lunghi durante la notte? A che ora inizieranno esattamente le interruzioni nei singoli centri?... Argomenti più discussi: Operaio cade nel vuoto mentre lavora. È in pericolo di vita; Monte San Giovanni Campano - In movimento con la Notte bianca dello sport; Tabellino partita Anitrella vs Città Monte S. Giovanni Campano; Monte San Giovanni Campano – Cade da 9 metri, gravissimo un operaio. GLI INVISIBILI DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO: DUE CUORI, UNA DISABILITÀ E IL SILENZIO CHE FA MALE PIÙ DELLA FAME x.com