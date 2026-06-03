La Città Metropolitana ha ricevuto una diffida riguardante i lavori sulla strada provinciale 110 a Montalbano Elicona, rimasti sospesi nonostante le condizioni climatiche favorevoli. La questione riguarda anche i rischi per i trasportatori di acque minerali, che devono percorrere percorsi alternativi a causa del blocco. La sospensione dei lavori solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull’accessibilità della strada.

Perché i lavori sulla SP 110 sono rimasti bloccati nonostante il clima?. Quali rischi concreti corrono i trasportatori delle acque minerali?. Chi dovrà rispondere legalmente del pericolo creato sulla carreggiata?. Come influisce il verde incolto sulla visibilità nelle curve critiche?.? In Breve Cantiere fermo da novembre dopo la scarificazione dell'asfalto sulla SP 110.. Vegetazione incolta riduce visibilità e spazio di manovra tra Montalbano e Polverello.. Traffico pesante di TIR serve il polo produttivo delle acque minerali locali.. Il sindaco valuta esposto-denuncia per verificare responsabilità legate al blocco lavori.. Il sindaco di Montalbano Elicona diffida la Città Metropolitana per il degrado della SP 110. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montalbano Elicona: diffida alla Città Metropolitana per la SP 110

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