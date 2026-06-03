Disagi lungo la Sp 110 il sindaco di Montalbano Elicona diffida la Città Metropolitana

Notizia in breve

Il sindaco di Montalbano Elicona ha diffidato ufficialmente i responsabili della Città Metropolitana di Messina per i disagi sulla Sp 110. La richiesta riguarda la sicurezza della strada, al centro delle preoccupazioni della comunità locale. Nessuna comunicazione o intervento è stato ancora effettuato. La diffida è stata inviata per sollecitare interventi immediati e risolvere le criticità segnalate lungo il tratto interessato.