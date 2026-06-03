Disagi lungo la Sp 110 il sindaco di Montalbano Elicona diffida la Città Metropolitana
Il sindaco di Montalbano Elicona ha diffidato ufficialmente i responsabili della Città Metropolitana di Messina per i disagi sulla Sp 110. La richiesta riguarda la sicurezza della strada, al centro delle preoccupazioni della comunità locale. Nessuna comunicazione o intervento è stato ancora effettuato. La diffida è stata inviata per sollecitare interventi immediati e risolvere le criticità segnalate lungo il tratto interessato.
La sicurezza della Sp 110 torna al centro dell’attenzione istituzionale dopo la formale diffida inviata da Antonino Todaro, sindaco di Montalbano Elicona, ai responsabili della Città Metropolitana di Messina.Il primo cittadino ha chiesto con urgenza la ripresa immediata delle opere di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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