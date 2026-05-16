Montalbano Elicona | 110.497 euro per sicurezza stradale e turismo

Il Comune di Montalbano Elicona ha ricevuto un finanziamento di 110.497 euro destinato a interventi sulla sicurezza stradale e sul turismo. Di questi, 55.981 euro sono destinati a migliorare la viabilità locale. Restano da chiarire quali specifiche attività o lavori verranno realizzati con questa somma. Inoltre, si attendono dettagli sui nuovi macchinari che il Comune intende acquistare per la manutenzione del territorio. La ripartizione e l’utilizzo dei fondi sono ancora in fase di definizione.

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? Domande chiave Come verranno utilizzati i 55.981 euro per la viabilità locale?. Quali nuovi macchinari acquisterà il comune per la manutenzione del territorio?. Come influirà il progetto Borgusto sulle botteghe del borgo?. Perché l'amministrazione ha scelto di incrociare diverse linee di spesa?.? In Breve 94.497,88 euro dal fondo FOSMIT 2024 per viabilità e manutenzione territoriale.. Acquisto di escavatore, martello demolitore e decespugliatore con 38.516,48 euro.. Progetto Borgusto riceve 16.000 euro tramite l'avviso Sicilia che piace 2026.. Il sindaco Antonino Todaro punta a potenziare l'indotto per le imprese locali.. Montalbano Elicona riceve 110. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montalbano Elicona: 110.497 euro per sicurezza stradale e turismo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montalbano Elicona, oltre 100mila euro dalla Regione per sicurezza e serviziMontalbano Elicona potenzia i servizi al territorio e la propria offerta turistica grazie a un trittico di finanziamenti regionali che immettono... Montalbano Elicona: 866mila euro per bloccare il rischio idrogeologico? Domande chiave Come verranno installati gli 82 elementi in cemento armato? Quali strade subiranno i lavori di consolidamento e rifacimento? Perché...