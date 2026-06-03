monreale proseguono i lavori per la funicolare finanziata con fondi pnrr

Notizia in breve

I lavori per la nuova funicolare di Monreale continuano a ritmo intenso. La realizzazione dell’opera, finanziata con fondi PNRR, rappresenta una delle principali infrastrutture in corso nella città. La progettazione e le attività sul sito sono in pieno svolgimento, senza interruzioni. L’intervento mira a migliorare i collegamenti e la mobilità locale, con lavori che proseguono secondo i programmi stabiliti.