Monreale proseguono i lavori per la funicolare finanziata con fondi PNRR
I lavori per la nuova funicolare di Monreale continuano a ritmo intenso. La realizzazione dell’opera, finanziata con fondi PNRR, rappresenta una delle principali infrastrutture in corso nella città. La progettazione e le attività sul sito sono in pieno svolgimento, senza interruzioni. L’intervento mira a migliorare i collegamenti e la mobilità locale, con lavori che proseguono secondo i programmi stabiliti.
MONREALE – I lavori per la realizzazione della nuova funicolare di Monreale, una delle opere infrastrutturali più ambiziose e strategiche della storia della città, proseguono a ritmi serrati. Gli interventi strutturali e le opere di contenimento, avviati già da mesi dalla Giunta Arcidiacono, avanzano senza sosta con l’obiettivo di garantire una consegna rapida e puntuale di un’infrastruttura destinata a cambiare radicalmente il futuro del territorio. L’impatto strategico della nuova funicolare si rifletterà immediatamente sul tessuto economico. Il terminal a valle ospiterà un’estesa area parcheggio attrezzata, un terminal bus, servizi di accoglienza. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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