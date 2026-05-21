A Monreale, i fondi destinati al PNRR sono attualmente bloccati, lasciando sul tavolo una somma di 22 milioni di euro che dovrebbe essere restituita a Roma. Il Segretario del Partito Democratico locale ha diffuso una nota in cui segnala che la giunta comunale non ha ancora avviato le procedure necessarie per sbloccare le risorse. La questione riguarda l'impasse nelle attività amministrative che coinvolgono i fondi europei destinati a progetti di sviluppo.

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Segretario PD di Monreale Raimondo Burgio. I soldi sono sul tavolo. Ma nessuno li tocca. Mentre in altre città della Sicilia i cantieri si aprono e le scuole si rinnovano, a Monreale il tempo si è fermato. Ventidue milioni di euro. È questa la cifra che rischia di tornare a Roma. Non perché non ci siano i fondi. Ma perché manca la capacità di spenderli. Abbiamo analizzato i portali nazionali. I dati sono impietosi. L’Amministrazione ha chiesto i soldi, ma non li sta usando. Ad oggi, meno di un quarto delle risorse è stato effettivamente speso. Il resto? È bloccato. Paralizzato. Oltre i tre quarti dei progetti presentati sono fermi al palo. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Fondi PNRR bloccati a Monreale, il PD: «La giunta dorme mentre 22 milioni tornano a Roma»

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