Finanziata con fondi del Pnrr | inaugurata la nuova area sosta

Da forlitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica a Corniolo è stata aperta una nuova area di sosta, realizzata grazie a finanziamenti provenienti dal Pnrr. L’intervento fa parte di un progetto di rigenerazione culturale e sociale promosso dal Comune di Santa Sofia. La struttura è stata inaugurata pubblicamente con una cerimonia aperta alla comunità locale. La nuova area si trova in una zona strategica del paese ed è stata costruita per migliorare i servizi di sosta per residenti e visitatori.

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E' stata inaugurata domenica a Corniolo la nuova area di sosta realizzata con fondi Pnrr nell’ambito del progetto di Rigenerazione culturale e sociale del Comune di Santa Sofia. “A Corniolo, in linea con quanto previsto dal Pnrr, abbiamo lavorato ad un intervento finalizzato a riqualificare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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