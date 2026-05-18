Finanziata con fondi del Pnrr | inaugurata la nuova area sosta

Domenica a Corniolo è stata aperta una nuova area di sosta, realizzata grazie a finanziamenti provenienti dal Pnrr. L’intervento fa parte di un progetto di rigenerazione culturale e sociale promosso dal Comune di Santa Sofia. La struttura è stata inaugurata pubblicamente con una cerimonia aperta alla comunità locale. La nuova area si trova in una zona strategica del paese ed è stata costruita per migliorare i servizi di sosta per residenti e visitatori.

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E' stata inaugurata domenica a Corniolo la nuova area di sosta realizzata con fondi Pnrr nell’ambito del progetto di Rigenerazione culturale e sociale del Comune di Santa Sofia. “A Corniolo, in linea con quanto previsto dal Pnrr, abbiamo lavorato ad un intervento finalizzato a riqualificare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scuola Diaz, ecco la nuova mensa scolastica Sullo stesso argomento Gangi, inaugurata la nuova area sgambamento cani e area ristoroE' stata realizzata all’interno della zona dell’ex cava situata in via Cesare Mori, lungo la strada provinciale 14, oggetto di un intervento di... Inaugurata la nuova area sportiva esterna del Buonarroti“È la prima volta che visito questo magnifico istituto: una struttura straordinaria, un vero polmone verde nel cuore della città. Fondi Interprofessionali: nuove Linee Guida sulla formazione finanziata • Con apposito decreto del Ministero del Lavoro, s aggiornano le Linee Guida fornite a gennaio 2026: nuove regole su Fondi interprofessionali, risorse, FAD e controlli. x.com Nuova caserma dei vigili del fuoco di Castellano, pubblicato il bando per i lavori: Consentirà di intervenire in modo più tempestivo ed efficienteVILLA LAGARINA. Pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Castellano, sede distaccata del corpo di Villa Lagarina: le imprese invi ... ildolomiti.it L’inchiesta del Corriere finanziata con i fondi UeLe istituzioni Ue sono spesso sommerse di critiche per la loro inefficacia in molti settori. Ma i vertici di Bruxelles per riguadagnare credibilità e immagine, in attesa di produrre risultati concreti ... ilfattoquotidiano.it