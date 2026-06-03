Monreale avrà la sua funicolare | vanno avanti i lavori per l' opera che collegherà il centro storico ai parcheggi
I lavori per la costruzione della funicolare a Monreale continuano a ritmo sostenuto. L'opera collegherà il centro storico con i parcheggi, rappresentando una delle infrastrutture più significative della città.
I lavori per la realizzazione della nuova funicolare di Monreale, una delle opere infrastrutturali più ambiziose e strategiche della storia della città, proseguono a ritmi serrati. Gli interventi strutturali e le opere di contenimento, avviati già da mesi dalla Giunta Arcidiacono, avanzano senza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Monreale avrà la sua funicolare: avanti spediti i lavori per l'opera che collegherà il centro storico ai parcheggiI lavori per la costruzione della funicolare a Monreale sono in corso e procedono a ritmo sostenuto.
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