Monreale avrà la sua funicolare | vanno avanti i lavori per l' opera che collegherà il centro storico ai parcheggi

Da palermotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori per la costruzione della funicolare a Monreale continuano a ritmo sostenuto. L'opera collegherà il centro storico con i parcheggi, rappresentando una delle infrastrutture più significative della città.

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I lavori per la realizzazione della nuova funicolare di Monreale, una delle opere infrastrutturali più ambiziose e strategiche della storia della città, proseguono a ritmi serrati. Gli interventi strutturali e le opere di contenimento, avviati già da mesi dalla Giunta Arcidiacono, avanzano senza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Monreale avrà la sua funicolare: avanti spediti i lavori per l'opera che collegherà il centro storico ai parcheggiI lavori per la costruzione della funicolare a Monreale sono in corso e procedono a ritmo sostenuto.

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