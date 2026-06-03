Monreale avrà la sua funicolare | avanti spediti i lavori per l' opera che collegherà il centro storico ai parcheggi
I lavori per la costruzione della funicolare a Monreale sono in corso e procedono a ritmo sostenuto. L’opera collegherà il centro storico ai parcheggi, rappresentando una delle principali infrastrutture della città. La realizzazione della funicolare è considerata una delle più strategiche e ambiziose iniziative infrastrutturali mai avviate nel territorio. La fase di cantiere è attualmente in pieno svolgimento, senza indicazioni di ritardi o interruzioni.
I lavori per la realizzazione della nuova funicolare di Monreale, una delle opere infrastrutturali più ambiziose e strategiche della storia della città, proseguono a ritmi serrati. Gli interventi strutturali e le opere di contenimento, avviati già da mesi dalla Giunta Arcidiacono, avanzano senza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Monreale, proseguono i lavori per la funicolare finanziata con fondi PNRR
Udine investe milioni tra centro storico e quartieri: la mappa dei lavori che ridisegnerà la cittàIl Comune di Udine ha annunciato un piano di interventi che coinvolgerà sia il centro storico sia i quartieri della città, con un investimento di...
Argomenti più discussi: Monreale celebra Pippo Madè: cittadinanza onoraria e mostra ''Madè interpreta il Vangelo'' al Complesso Guglielmo II; Festa della Repubblica, il comune celebra l’80° anniversario; Un successo il concerto dei ragazzi della scuola Guglielmo; Monreale investe nella cultura: 14 mila euro dalla Regione per la biblioteca Santa Maria la Nuova.
L’arcivescovo di Monreale ha riletto il celebre libretto alla luce della sua esperienza di pastore della Chiesa di Monreale nell’ambito del convegno promosso dalla Facoltà Teologica di Sicilia facebook