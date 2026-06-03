Monreale avrà la sua funicolare | avanti spediti i lavori per l' opera che collegherà il centro storico ai parcheggi

Notizia in breve

I lavori per la costruzione della funicolare a Monreale sono in corso e procedono a ritmo sostenuto. L’opera collegherà il centro storico ai parcheggi, rappresentando una delle principali infrastrutture della città. La realizzazione della funicolare è considerata una delle più strategiche e ambiziose iniziative infrastrutturali mai avviate nel territorio. La fase di cantiere è attualmente in pieno svolgimento, senza indicazioni di ritardi o interruzioni.