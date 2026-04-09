Udine investe milioni tra centro storico e quartieri | la mappa dei lavori che ridisegnerà la città

Il Comune di Udine ha annunciato un piano di interventi che coinvolgerà sia il centro storico sia i quartieri della città, con un investimento di milioni di euro. I lavori, previsti per il 2026, non riguardano solo la riqualificazione delle strade, ma anche progetti più ampi destinati a modificare l’aspetto e la funzionalità della città. Le opere sono già state pianificate e rappresentano un intervento di lungo termine per la trasformazione urbana.

Non si tratta semplicemente di rifare l’asfalto. Mentre i cantieri del 2026 stanno per partire, il Comune di Udine mette già sul tavolo un intervento ancora più ampio che guarda al futuro della città. Un piano da milioni di euro che non si limita alla viabilità, ma prova a ridisegnare gli spazi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it La città si prepara al carnevale: dal 30 gennaio un mese di eventi tra centro storico, quartieri e mareRimini si prepara già dalla fine di gennaio a vivere un mese ricco di appuntamenti dedicati al Carnevale, con una serie di iniziative che spaziano... Lavori avviati a Udine per il complesso Malignani: 15 milioni per rilanciare il cuore storico della cittàA Udine sono iniziate le opere per il rilancio del complesso Malignani, un progetto strategico che segna un nuovo capitolo per il centro storico... Temi più discussi: Udine, il Comune investe 5,7 milioni per la riqualificazione delle strade nel 2027; Tecnologie quantistiche e futuro: la Regione investe oltre 7 milioni; Verso la Quantum Valley in Friuli Venezia Giulia: la Regione investe 15 milioni sulle nuove tecnologie; Nuovo impianto per la produzione di acciai speciali alla ABS. Udine investe milioni tra centro storico e quartieri: la mappa dei lavori che ridisegnerà la cittàNon solo nuove asfaltature: la Giunta approva un piano da 5,7 milioni di euro che punta a intervenire su strade, marciapiedi e pavimentazioni storiche. Dai quartieri al centro, ecco dove si concentrer ... udinetoday.it Danieli, ecco la prima pietra dell'eco-acciaieria che riscalderà anche UdineUDINE - Nel pieno di una fase critica per la siderurgia europea compressa tra sovrapproduzione cinese, tensioni commerciali e domanda interna debole, il Friuli Venezia Giulia diventa il ... ilgazzettino.it Udine non rifà solo le strade. C’è un piano da 5,7 milioni che punta a cambiare marciapiedi, centro storico e quartieri. Ecco cosa succederà davvero nel 2027 #udinetoday #udine #fvg #friuliveneziagiulia #viabilita #lavoripubblici #cantieri #città - facebook.com facebook