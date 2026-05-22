Rubano alimenti per appena dieci euro in un supermercato a Chivasso poi scaraventano a terra la direttrice | arrestati

Due uomini di 20 e 23 anni sono stati fermati dai carabinieri dopo aver compiuto una rapina in un supermercato di Chivasso. I due, entrati nel negozio, hanno preso alimenti per circa dieci euro e successivamente hanno spintonato e fatto cadere a terra la direttrice del punto vendita. Entrambi sono senza fissa dimora e sono noti alle forze dell’ordine. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 18 maggio 2026.

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