Rubano alimenti per appena dieci euro in un supermercato a Chivasso poi scaraventano a terra la direttrice | arrestati
Due uomini di 20 e 23 anni sono stati fermati dai carabinieri dopo aver compiuto una rapina in un supermercato di Chivasso. I due, entrati nel negozio, hanno preso alimenti per circa dieci euro e successivamente hanno spintonato e fatto cadere a terra la direttrice del punto vendita. Entrambi sono senza fissa dimora e sono noti alle forze dell’ordine. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 18 maggio 2026.
Due marocchini di 20 e 23 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri nel pomeriggio di lunedì 18 maggio 2026, dopo avere commesso una rapina all'interno del supermercato Carrefour Express sotto i portici di via Torino a Chivasso. Per assicurarsi la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Rispondiamo a Franchino: Il Diritto di Critica non si Tocca | RUVIDO 323
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