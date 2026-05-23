Due persone hanno rubato una jeep nel parcheggio di un supermercato e sono fuggite per diversi chilometri, percorrendo anche in contromano. La polizia ha tentato di bloccarli, ma i ladri hanno continuato la fuga, coinvolgendo anche strade contromano. Dopo una corsa che si è protratta per vari chilometri, gli agenti sono riusciti a fermarli e a arrestarli. La vettura rubata è stata recuperata.

Rho (Milano), 23 maggio 2026 – Una fuga rocambolesca, pure contromano, per diversi chilometri. È quella che hanno messo in atto due ladri d’auto, dopo essere stati notati dalla polizia, che però alla fine riesce a bloccarli e arrestarli. È successo ieri pomeriggio a Rho, nel Milanese. Gli agenti del locale commissariato, impegnati in un servizio di controllo del territorio in borghese, notano verso le 16 i due - un 30enne e un 53enne - a bordo di una jeep, fare un giro nel parcheggio del supermercato e poi uscire. Insospettiti, intimano l'alt per un controllo. I due non si fermano e scappano: percorrono a forte velocità corso Europa, via Capuana, via Mattei, poi imboccano la Statale 33 del Sempione, in direzione Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubano una jeep nel parcheggio di un supermercato, poi fuggono dalla polizia per chilometri e in contromano

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