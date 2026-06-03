Mondo Convenienza interviene dopo la protesta | Pronti a riprendere il confronto

Notizia in breve

Dopo la protesta dei giorni scorsi, l’azienda Mondo Convenienza ha dichiarato di essere disponibile a riprendere il confronto con i rappresentanti sindacali. La protesta, organizzata dalla Filcams Cgil, si è svolta il 31 maggio 2026 presso il punto vendita nel centro commerciale di Marcianise. L’azienda ha rilasciato una nota per chiarire la propria posizione e affermare di essere pronta a discutere eventuali questioni sollevate dai lavoratori.