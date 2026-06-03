Mondo Convenienza interviene dopo la protesta | Pronti a riprendere il confronto
Dopo la protesta dei giorni scorsi, l’azienda Mondo Convenienza ha dichiarato di essere disponibile a riprendere il confronto con i rappresentanti sindacali. La protesta, organizzata dalla Filcams Cgil, si è svolta il 31 maggio 2026 presso il punto vendita nel centro commerciale di Marcianise. L’azienda ha rilasciato una nota per chiarire la propria posizione e affermare di essere pronta a discutere eventuali questioni sollevate dai lavoratori.
In merito allo stato di agitazione e alla prima giornata di sciopero proclamata dalla Filcams Cgil per il 31 maggio 2026 presso il punto vendita Mondo Convenienza del Centro Commerciale Campania di Marcianise, l’Azienda ritiene opportuno fornire alcune precisazioni per fare chiarezza sul percorso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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