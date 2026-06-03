Mondo Convenienza esplode la protesta dei lavoratori | E' ora che l' azienda riconosca il nostro valore
I lavoratori di un punto vendita di Mondo Convenienza a Marcianise sono in agitazione. Supportati dalla Filcams-Cgil di Caserta, hanno avviato una protesta contro l'azienda. La mobilitazione nasce dalla richiesta di avanzamenti sul contratto integrativo aziendale, che al momento non si sono concretizzati. La protesta coinvolge i dipendenti che chiedono il riconoscimento del loro ruolo e dei loro diritti. La società non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vertenza.
I dipendenti di “Mondo Convenienza” di Marcianise sono in stato di agitazione. Supportati dalla Filcams-Cgil di Caserta, stanno avviando una mobilitazione di protesta contro la società, contestando la mancanza di progressi sul fronte del primo contratto integrativo aziendale. L'integrativo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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