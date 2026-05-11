Roma protesta dei lavoratori Ama davanti all' azienda | l' intervista al delegato Usb

I lavoratori dell’azienda municipale che si occupa della raccolta dei rifiuti a Roma hanno manifestato davanti alla sede dell’azienda. La protesta si è svolta oggi, con alcuni rappresentanti che hanno rilasciato interviste ai giornalisti. La manifestazione ha coinvolto diverse decine di dipendenti e si è concentrata su questioni legate alle condizioni di lavoro e alle modalità di gestione aziendale. È in corso un tentativo di dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e i dirigenti dell’azienda.

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Protesta dei lavoratori Ama davanti alla sede dell’azienda municipalizzata che si occupa dell’igiene urbana a Roma. Il delegato sindacale dell’Unione Sindacale di Base (Usb), Vincenzo Lauricella, spiega i motivi della manifestazione contro l’Azienda Municipale Ambiente: “Ci sono centinaia di lavoratori davanti alla sede che protestano perché la società prova a rendere ordinario il lavoro domenicale e il lavoro festivo, nonostante i lavoratori abbiano espresso chiaramente il loro voto contrario”. Olimpiadi 2036, Buonfiglio: "Candidare l'Italia? Se c'è condivisione noi siamo pronti" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, protesta dei lavoratori Ama davanti all'azienda: l'intervista al delegato Usb ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Delegato Usb licenziato, presidio di protesta in Piazza dei SignoriIl sindacato di base e Potere al Popolo hanno denunciato quanto subito da Dumitru Stefan e mobilitano i lavoratori. Protesta alla Mapro, lavoratori in presidio davanti ai cancelli dell'aziendaGiornata di sciopero quella di ieri, 29 aprile, per lavoratrice e lavoratori della Mapro di Nova Milanese che hanno incrociato le braccia davanti ai... Argomenti più discussi: Gnam, protesta dei lavoratori: Disuguaglianze e gestione privatistica, la mobilitazione continua; Gnam, esplode la protesta dei lavoratori: clima irrespirabile; Sciopero in AMA spa: 11 maggio 2026 ore 11 via Calderon de la Barca 87, Roma; David di Donatello 2026, protesta a Cinecittà: Siamo invisibili. LANDINI, CANTA CHE TI PASSA - di Roberto Riccardi Primo maggio. Quarantacinque artisti sul palco di San Giovanni. Un miliardo di euro sul tavolo del Consiglio dei ministri. Stessa data, stesso tema, due pianeti diversi. Da una parte un decreto di diciannov x.com Roma, protesta dei lavoratori Ama davanti all'azienda: l'intervista al delegato Usb(LaPresse) - Protesta dei lavoratori Ama davanti alla sede dell'azienda municipalizzata che si occupa dell'igiene urbana a Roma. Il ... stream24.ilsole24ore.com