Amiu la protesta dei lavoratori | La sindaca apra un confronto vero sul futuro dell' azienda

I lavoratori di Amiu, accompagnati dai sindacati, sono tornati a chiedere un confronto con l'amministrazione comunale. In una manifestazione, hanno espresso la volontà di discutere del futuro dell’azienda e hanno richiesto che venga aperto un tavolo di dialogo. La protesta si è svolta a un anno dall’insediamento della sindaca, con l’obiettivo di ottenere risposte chiare sulla gestione e sulla direzione futura di Amiu.

A un anno dall'insediamento della sindaca Silvia Salis, considerati i dossier da affrontare in città tra cui quello di Amiu, i lavoratori dell'azienda - accompagnati dai sindacati - tornano a chiedere certezze sul proprio futuro e fanno pressing sull'amministrazione per aprire un tavolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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