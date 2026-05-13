Hockey ghiaccio Mondiali Top Division 2026 | i 25 convocati dell’Italia

Gli azzurri dell'hockey su ghiaccio hanno annunciato i 25 giocatori convocati per i Mondiali Top Division 2026 in Svizzera. La squadra è composta da tre portieri, otto difensori e quattordici attaccanti. Tra le scelte fatte, sono stati esclusi quattro giocatori, tra cui Albis, Rigoni, Porco e Schiavone. La formazione partirà presto per la trasferta internazionale.

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Gli azzurri partono per la Svizzera con tre portieri, otto difensori e quattordici attaccanti. Tagliati Albis, Rigoni, Porco e Schiavone. In bilico Damian Clara, terzo portiere degli Anaheim Ducks in NHL. In chiusura del raduno di Varese, che ha visto gli azzurri disputare due amichevoli con la Gran Bretagna, lo staff tecnico dell’Italia ha ufficializzato i 25 convocati per i Mondiali Top Division 2026, in programma in Svizzera. La squadra è partita nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio. Gli ultimi quattro tagliati sono Olmo Albis, Filippo Rigoni, Nicholas Porco e Davide Schiavone, rimasti in ritiro fino all’ultimo per giocarsi le proprie chance.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hockey ghiaccio, comincia il cammino dell’Italia verso i Mondiali Top Division: i convocati al primo radunoComincia ad entrare nel vivo il cammino della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, sempre più vicina ad affrontare i Campionati Mondiali 2026... Hockey ghiaccio femminile: il calendario dell’Italia ai Mondiali 2026. Obiettivo Top DivisionLa federazione internazionale (IIHF) ha infatti reso noto il calendario del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, che si terrà dal 12 al 18 aprile... Temi più discussi: Campionati del mondo di hockey su ghiaccio maschile 2026: il programma e dove vedere l’Italia in Top Division; Mondiali hockey 2026: la piattaforma che trasmette le gare dell'Italia; Mondiali hockey ghiaccio 2026: il regolamento e cosa deve fare l’Italia per salvarsi; L’Italia al lavoro sul ghiaccio di Varese verso le due sfide con la Gran Bretagna. Olmo Albis: In azzurro un’esperienza sin qui bellissima, voglio lottare per un posto al Mondiale. Da venerdì in Svizzera i mondiali 2026 di Top Division con il Blue Team a caccia della salvezza Link articolo: tuttohockey.com/da-venerdi-in-… #Tuttohockey #HockeyNews #IceHockey #BlueTeam #Italy #IIHF #IWHC #IHWC20206 Sporteurope.TV #SportE x.com Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026: la lista dei 25 e il nodo su Damian ClaraDopo aver completato il ciclo di amichevoli in avvicinamento all'avventura iridata, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha ufficialmente la lista ... oasport.it Mondiali hockey ghiaccio 2026: il regolamento e cosa deve fare l’Italia per salvarsiSiamo ormai pronti per alzare il sipario sull'attesissimo Mondiale di hockey ghiaccio 2026 di Top Division che si disputerà in Svizzera tra il 15 e 31 ... oasport.it