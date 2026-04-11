Hockey ghiaccio comincia il cammino dell’Italia verso i Mondiali Top Division | i convocati al primo raduno

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha avviato il primo raduno in vista dei Campionati Mondiali 2026 Top Division, che si terranno in Svizzera dal 15 al 31 maggio. La squadra si sta preparando per affrontare questa importante competizione e ha annunciato i giocatori convocati per questa fase iniziale di allenamenti. La partecipazione ai Mondiali rappresenta un passo importante per il team nel percorso verso la massima divisione.

Comincia ad entrare nel vivo il cammino della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, sempre più vicina ad affrontare i Campionati Mondiali 2026 Top Division, in programma in Svizzera dal 15 al 31 maggio. Nella giornata odierna la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha diramato la lista degli atleti convocati per il primo raduno, pianificato a Bolzano a partire dalla giornata di domani. L’aspetto più interessante riguarda la folta presenza di otto possibili debuttanti. Arruolato tra le fila azzurre ci sarà il portiere Colin Furlong, autore di una stagione dal 93.3% di saves con i Rittner Buam, oltre che i difensori Gabriel Nitz, 19enne cresciuto nel Vipiteno, Dominik Obexer, reduce da un campionato con il Bressanone, e Pietro Olmo Albis (Ambri Piotta).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, comincia il cammino dell’Italia verso i Mondiali Top Division: i convocati al primo raduno Hockey ghiaccio femminile: il calendario dell’Italia ai Mondiali 2026. Obiettivo Top DivisionLa federazione internazionale (IIHF) ha infatti reso noto il calendario del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, che si terrà dal 12 al 18 aprile... Hockey ghiaccio femminile: il regolamento per la promozione in Top Division ai Mondiali 2026Dopo aver reso noto il calendario dei Mondiali Femminili di Prima Divisione Gruppo A, la IIHF – Federazione Internazionale di Hockey su ghiaccio – ha...