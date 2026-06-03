Milano, 3 giugno 2026 - L’11 giugno 2026 il Mondiale scatterà dallo stadio Azteca di Città del Messico. Sarà una festa del calcio, ma anche un banco di prova per la fisiologia umana e per le leggi della fisica. Perché a oltre 2.200 metri sul livello del mare il gioco cambia. Non nelle regole, ma nelle condizioni in cui viene praticato. Aria più rarefatta: l'esempio alle Olimpiadi. L’altitudine della capitale messicana è infatti sufficiente per modificare sia il comportamento del corpo sia quello del pallone. Due effetti distinti che si intrecciano durante la partita: da una parte i calciatori devono fare i conti con una minore disponibilità di ossigeno, dall’altra l a palla incontra meno resistenza nell’aria e tende a viaggiare più rapidamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Mondiali di calcio 2026: all’Azteca il pallone volerà più veloce e il fiato finirà prima

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