Un tifoso è morto all'Azteca tre mesi prima della gara inaugurale dei Mondiali per un incidente

Da fanpage.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tifoso ha perso la vita all'Azteca mentre tentava di scendere lungo il perimetro esterno dello stadio. L'incidente è avvenuto tre mesi prima della partita inaugurale dei Mondiali che si terrà nello stesso impianto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le autorità stanno indagando sulle cause dell'accaduto.

Lo stadio che ospiterà la prima gara dei Mondiali è stato lo scenario di un dramma: un tifoso è morto mentre cercava di scendere lungo il perimetro esterno della struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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