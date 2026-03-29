Un tifoso è morto all'Azteca tre mesi prima della gara inaugurale dei Mondiali per un incidente

Un tifoso ha perso la vita all'Azteca mentre tentava di scendere lungo il perimetro esterno dello stadio. L'incidente è avvenuto tre mesi prima della partita inaugurale dei Mondiali che si terrà nello stesso impianto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le autorità stanno indagando sulle cause dell'accaduto.