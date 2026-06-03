Mondiali 2026 | tre stelle del Venezia volano in tre nazionalità diverse

Durante i Mondiali 2026, tre giocatori del Venezia sono stati convocati per rappresentare tre diverse nazioni. Ognuno di loro parteciperà alle competizioni con la propria squadra nazionale, affrontando avversari provenienti dai loro paesi di origine. I tre atleti sono stati chiamati a disputare partite contro le nazionali di provenienza, creando incontri tra ex compagni di squadra o con legami storici con il club veneziano. La loro presenza si inserisce nel quadro delle qualificazioni e delle fasi finali del torneo.

Chi sono i tre giocatori veneziani convocati per il torneo?. Come influenzeranno i loro scontri diretti contro le nazioni d'origine?. Quale ruolo avrà il capitano Svoboda nella nazionale austriaca?. Perché la presenza di Farji rappresenta un ritorno storico per l'Iraq?.? In Breve Svoboda guiderà l'Austria al Mondiale dopo 28 anni di assenza dal torneo.. Yeboah affronterà la Germania, nazione di nascita, con la maglia dell'Ecuador.. Farji rappresenterà l'Iraq dopo 40 anni dall'ultima partecipazione mondiale del Paese.. Il torneo si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno 2026.. Tre giocatori del Venezia FC convocati per i Mondiali 2026 tra Austria, Ecuador e Iraq. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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