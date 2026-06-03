Mondello volley sul tetto della Sicilia
Il Mondello Volley ha partecipato alle finali regionali giovanili Pgs in Sicilia, con squadre under 14 e under 16. Entrambe le formazioni sono arrivate alle finali dopo aver vinto le fasi provinciali. La manifestazione si è svolta in due giorni, con numerose partite e momenti di competizione. La squadra under 14 e quella under 16 hanno affrontato diverse squadre durante l’evento.
Una due giorni ricca di partite e di emozioni. Il Mondello Volley si presenta alle finali regionali giovanili Pgs con una formazione nella categoria under 14 ed una nella categoria under 16, in quanto vincitrici delle fasi provinciali. Sabato 30 Maggio, a Messina, si è svolta la fase finale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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