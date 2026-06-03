Mondello volley sul tetto della Sicilia

Notizia in breve

Il Mondello Volley ha partecipato alle finali regionali giovanili Pgs in Sicilia, con squadre under 14 e under 16. Entrambe le formazioni sono arrivate alle finali dopo aver vinto le fasi provinciali. La manifestazione si è svolta in due giorni, con numerose partite e momenti di competizione. La squadra under 14 e quella under 16 hanno affrontato diverse squadre durante l’evento.