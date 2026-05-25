Happy basket Palermo sul tetto della Sicilia | l' under 14 maschile è campione regionale
La squadra under 14 maschile di Happy Basket Palermo ha vinto il titolo regionale Fip Sicilia. La finale si è svolta al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto, dove la squadra ha ottenuto la vittoria nelle Final Four. È la prima volta che la formazione si laurea campione in questa categoria. La conquista del titolo permette alla squadra di salire al primo posto nella classifica regionale. La competizione si è conclusa con la vittoria della squadra di Palermo.
La Happy Basket Palermo continua a scrivere pagine importanti della propria storia sportiva e conquista il Titolo Regionale Fip Sicilia under 14 Maschile, al termine delle Final Four disputate al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto. Un trionfo meritato per i ragazzi guidati da Angelo Licari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Torneo WinterCup cat. U15: Happy Basket Palermo vs Olimpia Basket - 06/12/2025
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