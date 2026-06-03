Happy basket Palermo ancora sul tetto della Sicilia | l’under 15 maschile è campione regionale
La squadra Under 15 maschile di Happy Basket Palermo ha vinto il titolo regionale durante le Final Four al PalaSerranò di Patti. La partita decisiva si è conclusa con la vittoria della formazione palermitana, che si è aggiudicata il titolo di campione della Sicilia. La finale ha visto i giovani atleti in campo, determinati a conquistare il trofeo tra le mura del palazzetto.
Continua la straordinaria stagione della Happy Basket Palermo, che conquista il titolo di Campione Regionale Under 15 Maschile al termine delle Final Four disputate al PalaSerranò di Patti. Nella finalissima, i ragazzi guidati da coach Angelo Licari hanno superato un ottimo Basket Giarre, al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Torneo WinterCup cat. U15: Happy Basket Palermo vs Olimpia Basket - 06/12/2025
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