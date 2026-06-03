Happy basket Palermo ancora sul tetto della Sicilia | l’under 15 maschile è campione regionale

Notizia in breve

La squadra Under 15 maschile di Happy Basket Palermo ha vinto il titolo regionale durante le Final Four al PalaSerranò di Patti. La partita decisiva si è conclusa con la vittoria della formazione palermitana, che si è aggiudicata il titolo di campione della Sicilia. La finale ha visto i giovani atleti in campo, determinati a conquistare il trofeo tra le mura del palazzetto.