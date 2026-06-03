Molise l’export vola verso gli USA | boom del +17,5% nel 2025
Nel 2025, le esportazioni del Molise verso gli Stati Uniti sono aumentate del 17,5%, con una crescita significativa di alcuni prodotti. Tuttavia, nella provincia di Isernia le esportazioni sono diminuite del 27%. Non sono stati specificati quali prodotti molisani abbiano contribuito a questa crescita o quale settore abbia subito il calo. La notizia si concentra sui dati quantitativi delle esportazioni e sui cambiamenti tra diverse aree della regione.
Quali prodotti molisani stanno conquistando il mercato americano con tale forza? Perché la provincia di Isernia registra un crollo del 27% nelle esportazioni? Come riesce il Molise a mantenere un surplus commerciale così elevato? Cosa separa la crescita di Campobasso dal declino dei flussi isernani??? In Breve Propensione all'esportazione regionale al 16,9% con 13o posto nella classifica nazionale. Indice di copertura esportazioni al 148,5% posizionando il Molise al 7o post . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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