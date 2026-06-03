Molise l’export vola verso gli USA | boom del +17,5% nel 2025

Notizia in breve

Nel 2025, le esportazioni del Molise verso gli Stati Uniti sono aumentate del 17,5%, con una crescita significativa di alcuni prodotti. Tuttavia, nella provincia di Isernia le esportazioni sono diminuite del 27%. Non sono stati specificati quali prodotti molisani abbiano contribuito a questa crescita o quale settore abbia subito il calo. La notizia si concentra sui dati quantitativi delle esportazioni e sui cambiamenti tra diverse aree della regione.