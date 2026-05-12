Nel 2025, il numero di passeggeri in partenza dall'aeroporto di Napoli verso gli Stati Uniti è aumentato del 58%. Questa crescita si inserisce in un quadro di espansione dei voli internazionali, mentre il traffico merci diretto al Sud sta invece registrando un calo rispetto agli anni precedenti. Restano aperte alcune domande sulla capacità della città di competere con gli altri grandi scali nazionali e sulle cause del calo delle spedizioni di merci verso il Mezzogiorno.

? Domande chiave Come farà Napoli a superare i grandi hub di Roma e Milano?. Perché il traffico merci verso il Sud sta registrando un calo?. Quali nuovi voli verso gli USA sono previsti per il 2026?. Come ha fatto l'aeroporto di Salerno a crescere del 122%?.? In Breve Passeggeri Napoli 13,2 milioni con crescita del 5% rispetto all'anno precedente. Traffico verso USA a 340mila utenti con sei voli giornalieri operati. Salerno registra aumento passeggeri del 122% dopo riapertura dell'11 luglio 2024. Merci Napoli-Malpensa superano 4.600 tonnellate nonostante calo del 2% nel settore. I passeggeri che hanno utilizzato l’aeroporto di Napoli Capodichino nel 2025 sono stati 13,2 milioni, segnando un incremento del 5% rispetto all’anno precedente secondo i nuovi dati Enac sul trasporto aereo nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli vola verso gli USA: boom del 58% di passeggeri nel 2025

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