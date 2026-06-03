modigliana uno studio di successo recuperi residenziali alla ribalta

Due interventi di recupero residenziale sono stati completati a Modigliana da Ellevuelle, con le strutture Effevu House e Gielle House. I lavori hanno riguardato il recupero di immobili destinati a usi residenziali, senza specificare ulteriori dettagli sullo stato o sulle caratteristiche degli edifici. La notizia si concentra sui due progetti realizzati dall’azienda, senza indicare altri interventi o sviluppi futuri.

Due interventi di recupero residenziale curati da Ellevuelle – Effevu House e Gielle House –, entrambi realizzati a Modigliana dal locale studio, sono stati pubblicati su Elle Decor Italia e su Professione Architetto, tra le più autorevoli testate di riferimento per l’ architettura contemporanea italiana. Lo studio Ellevuelle Architetti, fondato nel 2009 da quattro amici e colleghi (Giorgio Liverani, Michele Vasumini, Luca Landi e Matteo Cavina), ha sede a Modigliana in piazzale Berlinguer (sito www.ellevuelle.it). Oggi i professionisti al lavoro nello studio sono otto. I due progetti di ristrutturazione e ampliamento su edifici rurali e case storiche sono stati realizzati con un approccio costruttivo attento ai materiali locali: pietra, legno, intonaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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