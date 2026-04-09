Uno studio ha individuato la quantità di caffè che può essere considerata ottimale per la salute mentale. I ricercatori hanno esaminato come diverse quantità di consumo influiscano sul rischio di disturbi dell’umore, evidenziando che assumerne troppo o troppo poco può avere effetti negativi. La ricerca ha determinato una soglia sopra la quale l’assunzione di caffè può aumentare il rischio di problemi psicologici.

Due tazze di caffè al giorno proteggono dalla depressione. Tre anche. Ma con quattro si è già oltre la soglia ottimale. E da cinque in su il rischio di disturbi dell'umore ricomincia a salire. È la conclusione di uno studio pubblicato sul Journal of Affective Disorders dai ricercatori della Fudan University di Shanghai (Cina), che hanno analizzato i dati di 461.586 persone, per 13 anni: uno dei campioni più grandi mai utilizzati per indagare il legame tra consumo di caffè e salute mentale. Al momento dell'arruolamento, nessuno dei partecipanti soffriva di disturbi della psiche. Nel corso del follow-up, i ricercatori hanno incrociato il consumo di caffè dichiarato con le successive diagnosi di disturbi dell'umore e disturbi da stress. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quanto caffè fa bene alla mente? Uno studio ha trovato la dose ottimale

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