Uno studio italiano ha messo in discussione l'idea che sognare molto corrisponda a un sonno di qualità. I ricercatori hanno analizzato il rapporto tra la quantità di sogni e le condizioni del riposo notturno, riscontrando che un numero elevato di sogni non implica necessariamente un sonno ristoratore. I risultati mostrano che le persone possono ricordare molti sogni anche in presenza di un sonno disturbato.

“Come hai dormito?”. “Io malissimo, tu?”. “Io benissimo, ho sognato un sacco”. Sognare è un’attività che hanno tutti gli animali, nel nostro caso ci abbiamo costruito sopra qualsiasi cosa, da Freud e i simboli fallici fino alle apparizioni di cari defunti che ti danno i numeri del lotto, e il fatto che chi li gioca non vinca mai non cambia niente, ci riprovano ogni volta. Uno dei tanti bug del nostro cervello. In ogni caso una convinzione diffusa è che sognare molto significhi aver riposato bene. Ma non sembra sia così. Uno studio pubblicato il 24 marzo 2026 su PLOS Biology, coordinato dal gruppo di Giulio Bernardi all’IMT di Lucca, si basa su tre esperimenti di risveglio seriale con 44 adulti sani, monitorati con EEG a alta densità durante la fase NREM2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uno studio italiano ribalta i sogni: sognare molto non significa dormire bene

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