Modena ha vinto la finale della Junior League contro Ravenna, conquistando il bronzo. La squadra ha recuperato nel quarto set, passando dall’8-13 al 25-21. Il giocatore più prolifico della partita è stato un atleta emiliano, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria. La sfida si è conclusa con un punteggio finale che ha premiato la squadra di casa, dopo aver ribaltato il risultato nel quarto set.

Come ha fatto Modena a ribaltare il quarto set dopo l'8-13?. Chi è stato il giocatore più prolifico della finale emiliana?. Perché l'assenza di Zlatanov ha condizionato il risultato della Consar?. Quali errori tecnici hanno permesso il recupero della squadra di Zanni?.? In Breve Denina segna 23 punti, Garello 15 e Ajayi 7 per la vittoria modenese.. Bertoncello realizza 15 punti per la Consar Ravenna nonostante l'assenza di Zlatanov.. Modena vince il quarto set dopo un recupero da 8-13 a 25-21.. Ravenna ha perso la semifinale contro Trento con un parziale di 34-32.. Modena si aggiudica il terzo posto nella Del Monte Junior League battendo la Consar Ravenna per 3-1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena trionfa su Ravenna: arriva il bronzo nella Junior League

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