Tiro a segno Rutigliani quinto nella pistola 10 metri alla Coppa del Mondo Junior Brackman trionfa nella carabina

Nella prima giornata della tappa egiziana della Coppa del Mondo Junior di tiro a volo, si sono svolte diverse gare. Nel tiro a segno, il concorrente si è piazzato al quinto posto nella gara di pistola a 10 metri, mentre nella stessa giornata, un altro atleta ha ottenuto il primo posto nella prova di carabina. La competizione si svolge questa settimana nella città del Cairo.

Termina con il successo netto di Anceline Brackman la prima giornata in quel del Cairo, città egiziana teatro questa settimana della tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 Junior di tiro a volo. La francese ha infatti vinto la prova riservate alla carabina 10 metri femminile, rendendosi artefice di un ultimo atto positivo. Nello specifico la transalpina ha mantenuto la lucidità nelle ultime due serie, dove si è attestata sempre sopra quota 10.6 totalizzando 252.0, due punti in più rispetto all’indiana Panaah Bhugra, seconda con 250.6 davanti ad un’altra rappresentante della Francia, ovvero Helena Ecale, terza con 228.6. A chiudere la top 5 è stata invece l’indiana Shambhavi Shavan Ksirsaga r, quarta con 206.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Rutigliani quinto nella pistola 10 metri alla Coppa del Mondo Junior, Brackman trionfa nella carabina Notizie correlate Tiro a segno: azzurri lontani dal vertice nella carabina mista agli Europei 10 metriTermina con due piazzamenti fuori dalle prime venti posizioni la gara dell’Italia dedicata alla carabina mista, segmento valido per i Campionati... Europei di Tiro a Segno, Sollazzo conquista un super medaglia d’oro nella carabina 10 metriYerevan, 2 marzo 2026 – Arriva un’altra medaglia azzurra dagli Europei di Tiro a Segno, in svolgimento a Yerevan, in Armenia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Tiro a segno: l'Italia schiera 16 azzurri per la Coppa del Mondo a GranadaLa nazionale italiana di tiro a segno si prepara a tornare protagonista sulla scena internazionale, con la partecipazione alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026. L'evento si terrà presso il ... it.blastingnews.com Tiro a segno, a Granada nella carabina 3 posizioni maschile vince Zhang ChanghongL'ultima giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, si apre ancora nel segno della ... oasport.it