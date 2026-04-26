Tiro a segno Oleg Noskov trionfa nella carabina 3 posizioni alla Coppa del Mondo Junior

Nella competizione di tiro a segno riservata ai giovani, si è conclusa questa settimana sulla pedana del Cairo, in Egitto, con la vittoria di Oleg Noskov nella disciplina della carabina tre posizioni. La gara ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse nazioni, che si sono sfidati in un evento che ha avuto come protagonista il talento e la preparazione tecnica. La Coppa del Mondo Junior si è così chiusa con un risultato che premia l’atleta russo.

Si chiude nel segno di Oleg Noskov la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno riservata alla categoria Junior, evento andato in scena questa settimana sulla pedana del Cairo, in Egitto. Nell’ultima gara in programma, quella delle carabina 50 metri tre posizioni posizioni maschile, il kazako è letteralmente salito in cattedra, segnando per l’occasione il nuovo record di categoria. Precisamente il tiratore ha guadagnato complessivamente 355.6 punti, distanziando nettamente l’indiano Hemant Burman, secondo con 351.7 precedendo l’uzbeko Nikita Sokolov, terzo con 341.2. Il quarto posto è invece andato allo svedese Jesper Johansen, quarto con 331.0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Oleg Noskov trionfa nella carabina 3 posizioni alla Coppa del Mondo Junior Notizie correlate Tiro a segno, Rutigliani quinto nella pistola 10 metri alla Coppa del Mondo Junior, Brackman trionfa nella carabinaTermina con il successo netto di Anceline Brackman la prima giornata in quel del Cairo, città egiziana teatro questa settimana della tappa valida per... Tiro a segno, a Il Cairo disputate le finali di carabina mista e pistola automatica maschile di Coppa del Mondo juniorNella quarta giornata di finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, vanno...