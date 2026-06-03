Modena Rossini | i ritardi della giunta svuotano il Consiglio
Il Consiglio comunale di Modena si è riunito con difficoltà a causa dei ritardi della giunta nel presentare documenti entro i trenta giorni previsti. Questi ritardi riducono la possibilità dei consiglieri di effettuare controlli tempestivi e approfonditi sulle decisioni amministrative. La situazione ha portato a una diminuzione delle sedute e a una maggiore difficoltà nel seguire l’iter delle delibere. La mancata puntualità della giunta ha creato rallentamenti nel funzionamento del Consiglio.
Perché la giunta non rispetta i termini di trenta giorni previsti?. Come influiscono questi ritardi sulla capacità di controllo dei consiglieri?. Chi deve rispondere delle violazioni dell'accordo firmato all'unanimità?. Quali sono le conseguenze reali per i cittadini di Modena?.? In Breve Regolamento prevede massimo 30 giorni per le risposte degli assessori a Modena. Commissione controllo e garanzia convocata 4 volte dal 2024. Documento unanime per sollecitare la giunta approvato il 3 aprile 2025. Richiesta partecipazione capo di gabinetto Roberto Solomita per risolvere l'impasse. Rossini denuncia i ritardi nelle risposte della giunta di Modena: il ruolo del Consiglio è a rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Consiglio comunale, Rossini : "Ritardi nelle interrogazioni, la giunta non rispetta gli accordi"Durante una seduta del consiglio comunale, un consigliere ha affermato che ci sono ritardi nelle risposte alle interrogazioni presentate alla giunta.
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva all'unanimità il Progetto di legge n. 64 della Giunta regionaleIl Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità il Progetto di legge n.