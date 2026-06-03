Modena Rossini | i ritardi della giunta svuotano il Consiglio

Notizia in breve

Il Consiglio comunale di Modena si è riunito con difficoltà a causa dei ritardi della giunta nel presentare documenti entro i trenta giorni previsti. Questi ritardi riducono la possibilità dei consiglieri di effettuare controlli tempestivi e approfonditi sulle decisioni amministrative. La situazione ha portato a una diminuzione delle sedute e a una maggiore difficoltà nel seguire l’iter delle delibere. La mancata puntualità della giunta ha creato rallentamenti nel funzionamento del Consiglio.