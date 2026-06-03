Consiglio comunale Rossini | Ritardi nelle interrogazioni la giunta non rispetta gli accordi

Notizia in breve

Durante una seduta del consiglio comunale, un consigliere ha affermato che ci sono ritardi nelle risposte alle interrogazioni presentate alla giunta. Ha sottolineato che, se le risposte non vengono fornite in tempi appropriati, si indebolisce il ruolo del consiglio stesso. La dichiarazione evidenzia una criticità nella gestione delle comunicazioni tra i membri del consiglio e l’amministrazione comunale, con richiami all’osservanza degli accordi presi.