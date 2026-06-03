Consiglio comunale Rossini | Ritardi nelle interrogazioni la giunta non rispetta gli accordi
Durante una seduta del consiglio comunale, un consigliere ha affermato che ci sono ritardi nelle risposte alle interrogazioni presentate alla giunta. Ha sottolineato che, se le risposte non vengono fornite in tempi appropriati, si indebolisce il ruolo del consiglio stesso. La dichiarazione evidenzia una criticità nella gestione delle comunicazioni tra i membri del consiglio e l’amministrazione comunale, con richiami all’osservanza degli accordi presi.
"Le risposte alle interrogazioni devono arrivare in tempi adeguati: altrimenti si depotenzia il ruolo del Consiglio comunale ". Continuiamo il nostro check up dello stato di salute del Consiglio comunale a 80 anni dalla nascita. Sul tema interviene la consigliera di Fratelli d’Italia Elisa Rossini, presidente della Commissione controllo e garanzia convocata due volte sul problema dei ritardi nelle risposte alle interrogazioni. "È stato anche sottoscritto un documento condiviso che però la giunta ha disatteso", premette. Per poi aggiungere: "Dal 2024 la Commissione controllo e garanzia, che si occupa di valutare il rispetto delle prerogative... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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